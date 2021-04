Van der Breggen levert uitstekend werk en Vollering kan na twee tweede plaatsen nu wel juichen in klassieker

Bij de vrouwen was het uitkijken wie Van der Breggen wat kon doen in Luik-Bastenaken-Luik, nadat ze al uitpakte in Waalse Pijl, zoals de huidige wereldkampioene dat daar elk jaar doet. Van der Breggen reed deze keer in dienst van Vollering en die kon het ook afmaken.

Claire Faber kwam als eerste boven op de Côte de Wanne, de eerste klim van de dag, maar waaide vanzelf terug tot in het peloton. Nadien volgden er verschillende aanvalspogingen van andere rensters en zorgde een elitegroepje voor uitdunning. Uit dat elitegroepje reden Brand, Moolman en Uttrup Ludwig weg. Ze reden twintig seconden bij mekaar. Achter hen lieten ze niet begaan en de drie - nochtans niet de minsten - werden teruggegrepen. Op Roche-aux-Faucons meldden de favorieten zich. Uttrup Ludwig en Vos moesten even de rol lossen, maar kwamen nog terug. TE VERWACHTE NAMEN IN KOPGROEP Voor het overige waren het de te verwachte namen in de kopgroep: Van der Breggen, Van Vleuten, Vollering, Longo Borghini en Niewiadoma. Een prik van Van Vleuten deed de andere dames pijn. Enkel Van der Breggen, Longo Borghini, Niewiadoma en Vollering volgden. Van der Breggen maakte volle bak tempo zodat er uit de achtergrond zeker niemand zou terugkomen: een indrukwekkende hulp voor teamgenote Vollering, die zich zo kon opmaken voor de sprint. Daar kwam het immers op aan met zijn vijven. Van Vleuten ging aan op rechts, maar Vollering kwam er op het juiste moment uit en maakte het prima af. NA TWEE KEER NET NIET NU RAAK VOOR VOLLERING Verdiend ook die zege, na al twee tweede plaatsen in de Amstel en de Brabantse Pijl. Van Vleuten werd tweede en Longo Borghini maakte het podium compleet.