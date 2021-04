Mentale belasting voor renners te zwaar? "Druk op toprenners wordt steeds groter"

Wielrenners worden alsmaar meer en meer gecontroleerd op hun prestaties, op die manier wordt de druk op toprenners alsmaar groter. Is het misschien te veel aan het worden? Volgens sportpsycholoog Rudy Heylen in ieder geval wel.

“Door de overprofessionalisering van de media, wordt de druk op toprenners steeds groter”, zegt Rudy Heylen in een interview met Sporza. “Door de constante monitoring kan een renner zich niet meer wegsteken, dat is een enorme toename in druk voor zo’n sporter tegenover vroeger. Vroeger stond de technologie zo ver nog niet”

"Wielrenners kunnen nergens naartoe of ze moeten al uitleggen waar ze waren. Als ze het even rustig aan doen op training, hangt de trainer aan de lijn om te vragen waarom ze enkele blokken minder hebben gedaan. Rustperiodes inlassen is ook belangrijk om niet opgebrand te geraken. Rustperiodes zijn trouwens niet enkel noodzakelijk voor deze generatie renners, maar voor alle mensen", aldus sportpsycholoog Rudy Heylen in Sporza.