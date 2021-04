Opvallend: klassementsrenner UAE Team Emirates lijkt niet in Giro van start te gaan, maar wordt superknecht van Pogacar in de Tour de France

UAE Team Emirates lijkt in de Giro dan toch niet op de 23-jarige Brandon McNulty te rekenen. De Amerikaanse klassementsrenner zou in plaats daarvan aan de longlist van de Tour de France toegevoegd zijn.

Bij Wielerflits staat te lezen dat Brandon McNulty toch niet in de Giro te zien zal zijn voor UAE Team Emirates. VeloNews zou namelijk melden dat McNulty in plaats daarvan aan de longlist van de Tour de France is toegevoegd.

In de Tour de France zal hij Tadej Pogacar aan een nieuwe eindoverwinning moeten helpen, want de Sloveen won de Tour vorig jaar door in de voorlaatste etappe, een tijdrit, nog over Primoz Roglic te springen in het klassement.