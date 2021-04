Colombiaans toptalent op weg naar Spaanse profclub: "Na twee jaar zal hij voor een WorldTour-team kiezen"

Caja Rural-Seguros RGA staat op het punt om een renner met heel wat talent binnen te halen. Zo denkt de Spaanse profclub namelijk aan de Colombiaan Yesid Pira. Volgens zijn trainer is het bijna in kannen en kruiken.

De 21-jarige Yesid Pira is een groot talent. Dit seizoen maakte hij al indruk in de Ronde van Colombia door een etappe te winnen en de jongerentrui ook binnen te halen. In het algemeen klassement eindigde hij dan weer op de vijfde plaats.

Bij Wielerflits staat te lezen dat de trainer van Yesid Pira bij Blog Deportivo heeft gezegd dat hij binnenkort voor Caja Rural-Seguros RGA zal uitkomen. Na twee seizoenen zou Pira dan de overstap maken naar een WorldTour-team.