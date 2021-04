Japanse wielrenner test positief op doping en wordt geschorst

Opnieuw slecht nieuws voor Delko. Nadat eerder het nieuws was bekendgeraakt dat de ploeg in financiële moeilijkheden zit, is nu ook het nieuws uitgekomen dat één van haar renners doping zou hebben gebruikt.

Problemen voor Delko. Eerder raakte al bekend dat de ploeg in financiële moeilijkheden zit en nu is ook nog eens naar buiten gekomen dat één van haar renners doping zou hebben gebruikt. Het gaat om Atsushi Oka. Volgens Wielerflits zou de Japanner acetazolamide gebruikt hebben. Het middel staat op delijst verboden diuretica en maskerende middelen. De positieve test was al in december 2020 en de Japanner kreeg nu een schorsing van vier maanden.