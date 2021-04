Landgenoot van Deceuninck-Quick-Step stapt af in Ronde van Romandië door ziekte

Eén landgenoot minder in de derde etappe van de Ronde van Romandië. Dries Devenyns is namelijk niet meer van de partij. De renner van Deceuninck-Quick-Step heeft vandaag opgegeven door een probleem aan de luchtwegen. De Belgische wielerploeg maakte het nieuws zelf bekend.

#TDR2021 stage 2 today, but @3sdevenyns will not take to the start after suffering from a bronchial problem. With the poor weather in the area it has been decided it would be better for him to not continue with the race.

Wishing Dries a speedy recovery!