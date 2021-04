Alpecin-Fenix maakt selectie bekend voor de Giro en kiest voor maar liefst zes(!) landgenoten: Belgisch kampioen en Tim Merlier zijn van de partij

Alpecin-Fenix heeft haar selectie rond voor de Ronde van Italië. De Belgische wielerploeg kiest voor maar liefst zes landgenoten. Het speerpunt lijkt dan weer Tim Merlier te zijn, die zijn kans mag wagen in de massasprints.

Verder zijn ook Belgisch kampioen Dries De Bondt, Senne Leysen, Louis Vervaeke, Gianni Vermeersch en Jimmy Janssens van de partij. Naast deze landgenoten zijn ook de Nederlander Oscar Riesebeek en de Duitser Alexander Krieger geselecteerd.

Our first ever GT deserves a unique lineup presentation! A perfect occasion for our Italian partner FENIX to help us out, as the @giroditalia starts in their home region. 🇮🇹



Discover our 8 #AlpecinFenix riders for the 2021 Giro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro 🔵🔴 pic.twitter.com/MCN31JWNdB