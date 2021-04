Dubbelslag voor Marc Soler in de Ronde van Romandië

Marc Soler heeft een dubbelslag gehaald in de Ronde van Romandië. De Spanjaard van Movistar kwam solo over de streep in de etappe van vandaag en zo wordt hij meteen ook de nieuwe leider.

Door het heuvelachtig parcours was het niet helemaal zeker dat de rit wel op een massasprint zou eindigen. Er was dan ook een vlucht met onder meer twee landgenoten (Armée en Goossens) die het probeerden, maar het peloton kreeg hen wel nog te pakken. Toch besloot Marc Soler daarna om er alleen vandoor te gaan. De Spanjaard had meteen een mooie kloof en het uitgedunde peloton kreeg hem niet meer te pakken. Zo kwam Soler solo over de streep. Hij wordt ook de nieuwe leider. Magnus Cort eindigde op de tweede plaats en Peter Sagan vervolledigde het podium. Rohan Dennis, tot voor deze finish de leider in de Ronde van Romandië, kwam ten val in een afdaling en is zijn leiderstrui dus kwijt.