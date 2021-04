Na 43 jaar eindelijk een Belgische rondewinnaar? "Remco die wint? Zou niets liever hebben"

43 jaar is het ondertussen al geleden. Het mythische jaar 1978, het jaar waarin de Belgen voor het laatst een grote ronde wonnen. Tot 2021? "Van mij mag het, heel graag."

"Remco Evenepoel die de Giro wint? Ik zou niets liever hebben", aldus Johan De Muynck - winnaar van de Giro d'Italia in 1978 - in Het Nieuwsblad.

Klasse

"Ik moet echt niet de laatste Belg blijven die een grote ronde wint. Wat heb je daaraan? Ik houd niet vast aan die titel."

"Het is een renner met klasse. In zijn plaats had ik wel de Ronde van Romandië gereden als voorbereiding, nu start hij zonder een kilometer voorbereiding."