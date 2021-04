Nairo Quintana haalt het in eerste etappe Ronde van Asturië en is zo ook meteen de eerste leider

in de eerste etappe van de Ronde van Asturië heeft Nairo Quintana meteen de macht gegrepen. De Colombiaan van Arkéa-Samsic was de sterkste in de openingsrit en is zo ook de eerste leider.

Sterke prestatie van Nairo Quintana in de Ronde van Asturië. De eerste etappe bracht meteen al de nodige beklimmingen met zich mee en daarin toonde de Colombiaanse klassementsrenner zich de sterkste. Pierre Latour van Team Total Direct Energie moest tevreden zijn met de tweede plaats. Door deze overwinning is Nairo Quintana meteen ook de eerste leider in de Ronde van Asturië. De rittenwedstrijd eindigt al op twee mei.