Nederlandse renster de snelste in proloog Festival Elsy Jacobs

In de Luxemburgse rittenwedstrijd Festival Elsy Jacobs heeft de Nederlandse Lorena Wiebes de proloog gewonnen. De renster van Team DSM haalde het voor Leah Kirchmann en haar landgenote Karlijn Swinkels

Vanaf vandaag is in Luxemburg de Festival Elsy Jacobs van start gegaan, een rittenwedstrijd voor vrouwen. Er stond een proloog van 2,2 kilometer op het programma en daarin was de Nederlandse Lorena Wiebes de snelste.

Ze haalde het met 3 seconden voorsprong op de Canadese Leah Kirchmann en de Nederlandse Karlijn Swinkels. Lorena Wiebes is uiteraard ook meteen de eerste leidster in de Festival Elsy Jacobs.