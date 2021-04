Ondanks grote malaise bij Froome blijven de ambities héél steil: "Doel blijft vijfde zege Tour de France, zonder dat doel ..."

Ook in de Ronde van Romandië is er nog geen grote beterschap merkbaar wat betreft Chris Froome. De renner van Start-Up Nation rijdt een wel erg anoniem voorjaar.

Op topprestaties kon Chris Froome dit seizoen nog niet betrapt worden. Ook in de Ronde van Romandië kabbelt het tot op heden allemaal maar wat aan.

Tourzege?

Rest de vraag: komt het ooit nog goed met de ondertussen toch 35-jarige renner? "Hij zit een beetje achter op schema, maar we wisten dat dit kon gebeuren", aldus Rik Verbrugghe.

De sportief manager van het team blijft erin geloven: "We hopen dat hij er in de zomer opnieuw zal staan. Mentaal staat hij sterk, het doel blijft een vijfde Tourzege. Moest hij dat doel niet hebben, dan konden we hem nu al afschrijven."