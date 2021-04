Opnieuw heuvelachtig parcours in de Ronde van Romandië: kans voor de vluchters of wordt het toch opnieuw een sprint?

Vandaag staat rit vier op het programma in de Ronde van Romandië. Het is opnieuw een heuvelachtig parcours, want er staan zes beklimmingen van derde categorie op het programma.

In de Ronde van Romandië is het peloton toe aan de vierde etappe. De renners rijden vandaag rond in Estavayer en er staat een parcours van 168,7 kilometer op het programma. Het wordt opnieuw een zeer heuvelachtige rit.

Er zijn namelijk zes beklimmingen van derde categorie in het parcours verwerkt. Het lijkt dus niet zwaar genoeg voor de klassementsrenners om iets te proberen of om de sprinters achter zich te laten. Krijgen we een nieuwe massasprint? Of wordt het toch een vluchter of klassementsrenner?