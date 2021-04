Vincenzo Nibali komt met update over zijn blessure en een mogelijke deelname aan de Giro: "Vastberadenheid om door te gaan is sterker dan wat dan ook"

Komt het nog goed met Vincenzo Nibali voor de Giro? De klassementsrenner kwam enkele weken geleden ten val op training en daardoor moest hij geopereerd worden aan de pols. Nu heeft hij in een video een update gegeven over zijn blessure.

Zo is het nog altijd niet zeker of Nibali wel aan de Giro zal kunnen deelnemen. "De eerste fase van mijn revalidatie was niet makkelijk", legde de renner uit in een video die door Trek-Segafredo op sociale media werd gezet.

"Mijn vastberadenheid en mijn gedachten aan de Giro zijn echter sterker dan wat dan ook. Na mijn trainingskamp zal ik met de dokters evalueren om te zien of ik in de Giro kan starten of mijn rentree zal moeten uitstellen. We blijven hopen", legde de Italiaan uit.