Lotto-Soudal neemt 4 Belgen en sprinter Caleb Ewan mee naar Ronde van Italië

In die selectie is Caleb Ewan het speerpunt voor de ploeg. De Australische sprinter wil dit jaar graag in elke grote ronde een etappe binnenhalen. Ook Thomas De Gendt maakt deel uit van de selectie. De ontsnappingskoning staat aan de start van zijn 20e grote ronde. Aan de Giro heeft hij heel goede herinneringen want 9 jaar geleden werd hij er nog 3e.

Jasper De Buyst is mee als sprintloods voor Ewan, net als Roger Kluge die samen met Marczynkski als wegkapitein moet fungeren. Met Oldani heeft de Belgische formatie ook een thuisrijder aan de selectie toegevoegd.

Verder neemt Lotto-Soudal met Harm Vanhoucke en Kobe Goossens ook twee uitstekende klimmers uit eigen land mee. Goossens toonde in de Ronde van Romandië zijn goede benen en krijgt binnen de ploeg een vrije rol om een goed klassement uit de brand te slepen. Vanhoucke mikt dan weer op etappewinst, niet op een goed klassement.

