Eén Ineos-kopman geeft alvast al visitekaartje af: "Doet me denken aan het moment dat ik de Tour won"

Ze zullen er wel volledig klaar voor zijn bij Ineos, wanneer straks de Tour aanvat. Voor het Britse topteam altijd de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Carapaz en Thomas zijn daar in principe de kopmannen. Thomas tankte alvast vertrouwen met zijn eindzege in de Ronde van Romandië.

Op de voorlaatste dag was er nog dat bizarre incident in een sprint met Michael Woods, waarbij Geraint Thomas ten val kwam. Daardoor moest de Welshman op de slotdag de leiderstrui veroveren. Zijn derde plaats in de tijdrit volstond hier wel voor.

"Na dat ongelukje, wat niet ideaal was, ben ik nu wel blij. Het maakte het meer een uitdaging, maar ik voelde me wel goed. Dit doet me denken aan het moment dat ik de Tour won in Espelette", haalt Thomas een mooie herinnering naar boven. "Toen vertelden ze me ook in mijn oortje om het in de laatste afdaling rustig aan te doen, niets stom te doen en niet te vallen in de bochten. Dan ga je wat te veel nadenken."

NIET ALLES OP HET SPEL ZETTEN

Zo zou je het nog kunnen verspelen, maar dat deed Thomas niet. "Ik ben blij dat ik het af kan maken. Ik was graag nog voor de ritzege gegaan, maar die laatste afdaling lag er wat nat bij. Dan is het beter om de rit gewoon uit te rijden en niet alles op het spel te zetten."

De Tour blijft uiteraard het grote doel, al is het een opsteker om ook in aanloop naar die grote afspraak al eens te winnen. "Het lijkt er op dat ik al vrij vroeg in goede vorm verkeer." Zijn zege in de Ronde van Romandië is wellicht zijn beste resultaat sinds zijn zege in de Tour van 2018. "Ik heb al wel vaker meegedaan voor de prijzen, maar het is leuk om eindelijk nog eens te winnen."