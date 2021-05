Groenewegen over bewaking voor zijn huis, rol van zijn partner en comeback: "Blij dat Jakobsen zo goed onderweg is"

Nog enkele dagen tot de start van de Giro en dus ook tot de comeback van Dylan Groenewegen in het peloton. De snelle man van Jumbo-Visma kijkt er zelf alvast naar uit. Hoe gaat het peloton reageren op zijn terugkeer na het incident in de Ronde van Polen?

In de talkshow Humberto had Dylan Groenewegen het onder meer over de voorbije periode. Nadat de sprinter die horrorcrash in Polen veroorzaakte, kreeg hij verregaande haatberichten. "Als je op een gegeven moment bewaking voor je huis krijgt, is dat niet voor de lol. De dingen die we toegestuurd kregen, waren niet fijn. Als het ook serieus genomen wordt door de politie, neem je het wel een stuk serieuzer."

Groenewegen heeft ook aan stoppen gedacht. "Zeker in het begin. Het heeft 8-9weken geduurd eer ik weer de motivatie had om terug op de fiets te stappen." Wel kon hij rekenen op de steun van zijn verloofde Nine Storms. "Ook voor haar was het een rollercoaster, met een zwangerschap die niet altijd vlekkeloos verliep. Toen ik voor het eerst terug getraind had, zei zei: "Het is fijn, je bent weer een ander mens.""

SPANNING ROND NEGATIEVE REACTIES

Naar verluidt hebben veel renners hem ook wel berichten gestuurd om hem te steunen bij zijn comeback. "Er zullen ook nog wel negatieve reacties zijn, dat is nog het spannendste. Hoe ga ik de sprint weer in? Dat is afwachten." Gaat hij in de Giro meteen meesprinten? "Hoe ik me nu voel, zeg ik ja. Hoe het in de koers zelf gaat zijn, dat gaan we zien. Ik hoop het."

Ondertussen heeft hij ook een gesprek gehad met Jakobsen, die eerder al zijn comeback maakte. Dat het bij hem ook de betere kant uitgaat, is voor Groenewegen eveneens belangrijk. "Blij dat ie weer zo goed onderweg is", zegt Groenewegen over zijn landgenoot.