Na Ronde van Vlaanderen nu ook Ronde in Vlaanderen: G-sporters geven beste van zichzelf op Kruisberg

Ook de G-sport heeft nu zijn internationale wielerklassieker: de Ronde in Vlaanderen. Zeg maar een Ronde van Vlaanderen voor atleten met een internationale beperking. Onderverdeeld in vier disciplines van het para-cycling: de handbike, wielrennen, het tri-cycle en de tandem.

In een reportage van Sportweekend van de Ronde in Vlaanderen is te zien hoe de meer dan honderd deelnemers zes hellingen voorgeschoteld krijgen na het vertrek in Brugge aan 't Zand. Onder meer de iconische hellingen de Tiegemberg, de Knokteberg en de Kruisberg. De finish ligt in Ronse op de Kruisberg.

GEEN KASSEIHELLINGEN

Kasseihellingen zoals de Oude Kwaremont worden niet aangedaan. "De mensen met een gewone fiets zouden in principe wel daar omhoog kunnen, maar we hebben toch geopteerd om dat niet te doen. Om het risico niet te lopen om bijvoorbeeld iemand met één been en één arm die helling te laten oprijden", duidt organisator Wim Decleir.

Paralympiër Ewoud Vromant, die net voor Diederick Schelfhout (foto) finishte, wilde na zijn inspanning in de Ronde in Vlaanderen nog wel een reactie kwijt. "Die afstand zijn we gewoon, maar ik ben niet het type dat graag klimt. Ik moet het meer van de vlakke parcoursen hebben."