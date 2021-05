Schachmann blikt terug op voorjaar met sterke vorm en maakt van WK in België een doel: "Graag paar betere uitslagen"

Naast de allergrootste namen was Maximilian Schachmann één van de sterke renners uit het voorjaar. Met een derde plaats in de Amstel Gold Race, na Van Aert en Pidcock, als beste uitslag in een eendagskoers. Ook won de Duitser voor het tweede jaar op rij Parijs-Nice.

In het eendagswerk was het voor hem toch uitkijken naar die ene week met de klassiekers Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Hij finishte achtereenvolgens derde, tiende en negende. Ja, uiteindelijk had ik geen slechte week. Ik had graag wel een paar betere uitslagen gehad. Ik ga volgend jaar opnieuw proberen."

Van die drie wedstrijden was Luik-Bastenaken-Luik de koers met de grootste allure. Had hij daar nog iets meer kunnen doen? "Ik miste juiste die paar meters op Roche-aux-Faucons. De ploeg werkte heel goed samen, de positionering was goed. Dat is een wedstrijd van 260 kilometer en op zo'n afstand kan er veel gebeuren. Soms mis je gewoon dat beetje."

CONDITIE BETER DAN UITSLAGEN

Was zijn conditie beter dan dat die uitslagen doen vermoeden? "Ja, waarschijnlijk wel, ja. Dat is koers. De rest heeft dat ook gezien natuurlijk en dat maakt het er ook niet gemakkelijker op. Volgend jaar proberen we opnieuw."

Wat zijn nu de eerstvolgende plannen? "Ik ga de Ronde van Zwitserland rijden en waarschijnlijk ook de Olympische Spelen. Het WK? Ja, dat doe ik zeker ook, dat is ook een groot doel."