Winnaar Quintana heeft na lange revalidatie iets kunnen aantonen: "Dit succes is daar het bewijs van"

Een dubbele knie-operatie en een lange revalidatie, dat stond Nairo Quintana vanaf oktober vorig jaar te wachten. Ruim een half jaar later is hij weer een winnaar in het internationale wielrennen. Na zijn zege in de eerste rit in de Vuelta a Asturias is ook de eindzege voor hem.

"Het is altijd een enorm plezier om te kunnen winnen", beseft Quintana als geen ander. "Ik weet dat het beetje bij beetje beter ging na mijn operatie aan de knieën. Ik ben gelukkig om Arkéa-Samsic deze twee overwinningen te kunnen bezorgen. Dat is heel belangrijk voor ons allemaal." GOEDE HERINNERINGEN Op de Alto del Naranco kon de Colombiaan zich nog wel aan de nodige tegenstand verwachten. "Ik ben rustig gebleven en mijn ploegmaats ook. Ik heb goede herinneringen aan de Vuelta a Asturias, het is altijd een speciaal moment als ik hier kom. Winnen maakt het dan nog mooier." Winnen, dat doet de Zuid-Afrikaan het liefst van al straks natuurlijk ook in de Tour. "Ik ga nu een beetje recupereren met het oog op de Ronde van Frankrijk. Ik voel me koers na koers beter en beter. Dit succes is daar het bewijs van."