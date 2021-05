De Cauwer overloopt podiumkandidaten voor Giro: "Moeilijker te voorspellen dan de Tour, Bernal nog altijd komende"

In de podcast 'De Tribune' heeft José De Cauwer het onder meer over Remco Evenepoel. Die gaat in principe de Giro niet winnen, gezien zijn lange afwezigheid na zijn val in Lombardije. Wie dan wel? De Cauwer fileert de podiumkandidaten.

Wel geen simpele opgave. "De Giro is veel moeilijker te voorspellen dan de Tour, omdat er doorgaans geen enkele ploeg is die de boel kan controleren zoals een Jumbo-Visma of Ineos dat doen in de Tour", geeft De Cauwer aan. In zijn zoektocht naar een topfavoriet komt hij aan bij Bernal. "Hij heeft toch de Tour de France gewonnen."

Van het Giro-peloton van dit jaar kan enkel Nibali dat ook nog zeggen. "Het verschil is wel dat Bernal nog altijd komende is, terwijl Nibali duidelijk dalende is." Simon Yates zou een concurrent voor Bernal moeten kunnen zijn. En voor de rest? "Je hebt bijvoorbeeld de sterke Vlasov, al moet die nog bewijzen dat hij top 5 kan halen in een grote ronde. Buchmann heeft ook de goeie leeftijd en werd al eens 4e in de Tour, vooral als volger."

Buchmann kan een joker zijn

Is dat laatste een probleem? "Je kunt als volger gerust op het podium eindigen. Buchmann kan dus een joker zijn." En kan Bardet opnieuw meedoen voor het podium in een grote ronde na een verandering van omgeving? "Het zou een nieuwe Bardet moeten zijn in ieder geval. Hij kan zeker een etappe winnen, maar kan hij ook 3 weken met de beteren meestrijden?"