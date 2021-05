Elia Viviani gaat op zoek naar wat al zijn zesde overwinning in de Giro zou zijn

Elia Viviani heeft in het verleden al heel wat successen gekend in de Giro, de ronde van zijn thuisland, respectievelijk bij Sky en Quick-Step. De Italiaan hoopt nu hetzelfde te kunnen doen bij Cofidis en zo zijn zege in Cholet-Pays de la Loire te kunnen bevestigen.

Elia Viviani is de opvallendste naam in de selectie van Cofidis voor de Ronde van Italië. In 2015 beleefde de sprinter daar zijn eerste ritsucces. In 2018 werd het voor hem pas echt een topeditie. In het shirt van Quick-Step domineerde Viviani de sprints in de Giro, wat resulteerde in vier ritzeges én de paarse puntentrui.

Eind maart zegevierde Viviani voor de eerste keer bij Cofidis. Daar wil hij verder op bouwen in de Giro van dit jaar. Een overwinning zou dus al zijn zesde ritzege in de Giro betekenen. Zijn broer Attilio zal proberen hem te helpen om dat te realiseren, net als Consonni en Sabatini.

21 étapes, 3 480 kilomètres à travers l'Italie !

In de meer pittige etappes is het aan Berhane, Edet, Lafay en Rochas. Nicolas Edet werd in het verleden al eens bergkoning in de Giro.