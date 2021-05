Met zijn allen naar Brasschaat: vijf jaar lang elk jaar een BK in Antwerpse gemeente

Vorig jaar werd Dries De Bondt in Anzegem Belgisch kampioen. In Brasschaat staan er ook BK's op het programma de volgende jaren. Het ene na het andere zelfs. Vijf jaar lang zal elk jaar minstens één Belgisch Kampioenschap in Brasschaat plaatsvinden.

Dit jaar is Brasschaat nog niet aan de beurt. Het is eerst aan Ingelmunster (voor het tijdritkampioenschap) en aan Waregem (wegrit) om het BK te organiseren. Vanaf 2022 tot 2026 meldt Brasschaat zich voor de organisatie van een BK. Vijf jaar op rij dus.

Daar zitten uiteraard ook BK's voor jeugdcategorieën bij. In 2022 rijden de nieuwelingen er hun BK. Een jaar later geldt hetzelfde voor de junioren. In '24 gaat het BK voor de elite zonder contract en de U23 door in Brasschaat. In 2025 en 2026 verwelkomt men dan ook eliterenners-of rensters met contract in Brasschaat.

CLIMAX VAN PROJECT IN 2026

In 2025 zal de tijdrit van de dames/heren zonder contract en de heren elite plaatsvinden in Brasschaat. De climax is voor 2026 wanneer het BK op de weg voor elite in Brasschaat doorgaat. Later zal bij dit iproject nog verdere uitleg gegeven worden, met ook aandacht voor het eeuwfeest van de N8.