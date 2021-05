Nummer 2 uit de Giro van vorig jaar staart zich in 2021 niet blind op een uitslag: "Wil kunnen rijden op zelfde niveau"

Vorig jaar was de nummer 2 in de Giro een zeer verrassende naam, een renner die het veel beter deed dan verwacht. De vraag is nu: kan Jai Hindley bevestigen? Voorlopig is het daar nog op wachten. De Australiër maakt zich alleszins niet te veel zorgen.

Zijn voorbereidingskoers op de Giro kon Hindley niet uitrijden. "Het was niet ideaal dat ik in de Ronde van de Alpen gevallen ben, maar dat is koers", vertelt de 24-jarige renner aan Cyclingnews. "Mentaal had het goed geweest om die laatste dag in de Alpen nog mee te maken, maar het is niet het einde van de wereld."

Het verstoort de aanloop naar de Giro volgens hem niet al te zeer. "Ik ging sowieso na die koers enkele rustige dagen tegemoet. Nu heb ik de tijd genomen om de knie en de draadjes te laten herstellen. Het zit wel goed." Van een wereldprestatie in de Alpen werd sowieso niet uitgegaan. "We gingen meteen van de hoogtestage naar daar, dus ik verwachtte niet dat ik daar iedereen uit het wiel zou knallen."

© photonews

Wat zijn dan juist zijn verwachtingen voor de Ronde van Italië van dit jaar? "Ik denk dat het cruciaal zal zijn hoe de vorm is in het tweede deel van de koers. Je wil het altijd goed doen en uiteraard is het eindresultaat vrij belangrijk. Ik wil gewoon kunnen rijden op hetzelfde niveau van vorig jaar - of nog beter rijden, je weet maar nooit. Als ik dat kan doen, zou dat een grote verwezenlijking zijn."