OFFICIEEL: nummer 4 uit de Tour van 2019 blijft drie jaar langer bij Bora-Hansgrohe

Bora-Hansgrohe gaat langer door met één van zijn ronderenners waar toekomst in ziet. In de Tour van 2019 bewees Emanuel Buchmann immers zijn potentieel door vierde te eindigen. Zijn contract liep eind dit jaar af. Buchmann heeft voor drie jaar bijgetekend.

Ook de volgende jaren is er voor de 28-jarige Emanuel Buchmann dus plek bij Bora-Hansgrohe. De grootste overwinning uit zjin carrière is tot dusver zijn zege in het Duitse nationaal kampioenschap in 2015. Voorts was zijn vierde plek in de Tour van 2019 uiteraard een opsteker.

Bora-Hansgrohe maakt stilaan meer de ommezwaai naar het vormen van een echte rondeploeg en Buchmann past dus zeker nog in dat plaatje. Het is ook een keuze voor de continuïteit, want Buchmann rijdt al bij Bora sinds 2015.

"Bora-Hansgrohe is nog altijd de perfecte ploeg", stelt Buchmann op de site van zijn team. "Vorig jaar was een vrij moeilijk jaar voor mij. Het is in moeilijke tijden dat je merkt wanneer een partnership nog werkt. We hebben nog altijd een gemeenschappelijk doel: het podium halen in de Ronde van Frankrijk."