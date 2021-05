Sam Bennett wil meteen voor leiderstrui gaan en kijkt uit voor verrassingen: "Seizoen richt zich nu op de Tour"

Sinds zijn tweede plek in de Scheldeprijs heeft Sam Bennett geen koers meer gereden. De leiderstrui veroveren in de Ronde van de Algarve zou een goede manier zijn om zijn seizoen verder te zetten. Het eerstvolgende grote doel is de Ronde van Frankrijk.

Waar het voor velen uitkijken is naar de Giro, tekent Sam Bennett voor Deceuninck-Quick.Step present in de Ronde van de Algarve. "We zijn hier met een hele sterke ploeg en dit is een mooie kans", zei de rappe man van de Wolfpack in startplaats Lagos over de eerste rit. "Het zou leuk zijn om te winnen."

Er blies aan het vertrek al aardig wat wind. "Normaal kan de wind het gebeuren wel beïnvloeden, maar de etappe verloopt over afgesloten wegen. Ik denk niet dat het heel veel effect gaat hebben op de koers. Ook de finale is vrij afgesloten. Je gaat de wind wel voelen, maar ik denk niet dat het voldoende zal zijn om iets te forceren."

ACKERMANN BEKENDSTE CONCURRENT

Bennett tracht ook de concurrentie in te schatten. Geen evidentie met minder klinkende namen dan anders in het deelnemersveld. "Bora is hier met Ackermann. Ook de andere ploegen zullen hier wel met sterke jongens zijn. Diegenen die je niet zo goed kent, kunnen je soms ook verrassen. Je moet altijd op je hoede zijn."

Hoe ziet Bennett het wielerjaar nog verder verlopen? "We gaan met de ploeg voor elke kans die we krijgen. Mijn seizoen richt zich nu op de Tour."