Jens Keukeleire gelooft in zijn ploegmaat: "Ik denk dat hij dicht kan eindigen in de Giro"

Jens Keukeleire is door EF Pro Cycling opgenomen in de selectie voor de Giro. Zijn eigen kans zal hij echter niet veel mogen wagen, want met Hugh Carthy heeft de ploeg een kopman voor het algemeen klassement.

Volgens Jens Keukeleire zal Carthy dicht eindigen in het eindklassement van de Giro. Hij vertelde het in de podcast van De Tribune over de Giro. "Hij kan zeker drie weken aan en net zoals in de Vuelta is er een pittig slot in de Giro, dus ik denk dat hij dicht kan eindigen", vertelde Keukeleire.

Hugh Carthy maakte vorig seizoen inderdaad al een goede indruk in de Vuelta. De Engelsman eindigde namelijk op een knappe derde plaats in het algemeen klassement. Is hij de grote uitdager van Egan Bernal en Simon Yates in de Giro?