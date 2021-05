Lotto Soudal heeft opnieuw uitzicht op overwinning(en): "Sagan en Groenewegen bij grootste concurrenten"

De laatste keer dat een renner van Lotto het zegegebaar maakte na een overwinning? De slotrit in Catalonië, met De Gendt. In de Giro doet Caleb Ewan weer mee en dus worden de zegekansen meteen met een ruk de hoogte in gejaagd.

Daar zullen ze bij Lotto niet rouwig om zijn, want in het voorjaar was het vaak koersen zonder ook maar het gevoel te hebben te kunnen winnen. "Omdat de klassiekers niet naar wens verliepen voor onze ploeg, voel ik wel een bepaalde druk. Ik focus wel op mijn eigen doelen en die komen er nu aan. Hier is mijn doel om een rit te winnen en ik denk dat ik een goede kans maak."

Ewan weet maar al te goed op wie hij in de massasprints zal moeten letten. "Peter Sagan, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Fernando Gaviria en Dylan Groenewegen zijn mijn grootste concurrenten. Waarschijnlijk vergeet ik er nog een paar." Hoe ziet hij de sprints verlopen? Er zijn geen volledige teams meer die op de lead-out focussen, waardoor verschillende ploegen op hetzelfde moment met drie man voorin komen opdagen."

HECTIEK EN CHAOS

Hectiek en chaos dus. Hopen maar dat valpartijen bij de massasprints achterwege blijven. Dan is het vaak denken aan dat incident met Groenewegen en Jakobsen in Polen. Is er sindsdien al wat veranderd? "Niet veel, maar ik hoop dat er in de toekomst verbeteringen komen."

© photonews

En wat als het in de hele vlakke ritten niet lukt? Kan Ewan dan een lastigere rit wel winnen? In Milaan-Sanremo klom de Australiër indrukwekkend goed. "Dat is een koers die een specifiekere voorbereiding vraagt. Ik ben nu niet zo goed als toen op de Poggio. In het algemeen zijn mijn klimcapaciteiten wel beter geworden en ik sprint ook weer beter dan toen."

FOCUS VOL OP DE SPRINTS

Is Caleb Ewan van plan om de Giro uit te rijden? In dat geval is de topsprinter van Lotto een grote kandidaat voor de paarse puntentrui. "Ik weet niet of ik drie weken zal overleven, daar ben ik nu niet mee bezig. Ik moet mij voor de volle honderd procent focussen op de massasprints."