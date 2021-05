Hermans klaar voor Girodebuut en 'offroad-rit': "Bernal was goed in Strade, misschien gaat Ineos daar iets proberen"

Ook Quinten Hermans staat in de Giro voor zijn groterondedebuut. Voor het eerst drie weken koers voor de man die zijn potentieel op de weg bewees in de Amstel en de Waalse Pijl. Het doel in Italië is duidelijk: gaan voor een ritzege.

Ik denk wel dat het drie goede weken zullen worden", blikt Hermans vooruit. "Ik hoop dat ik ervan ga genieten. Ik voel me vrij goed. Na de Ardennenklassiekers heb ik rust genomen. Dat heeft me goed gedaan. Nadien heb ik terug meer trainingen gedaan. Zo'n grote ronde is nieuw voor mij, ik ga zien hoe ik ga overleven. Ik heb de Ardennenklassiekers goed afgesloten. Ik hoop om met diezelfde vorm aan te knopen in de Giro."

Waar veel om te doen is, is de elfde rit: de 'Strade Bianche-rit'. Die moet een veldrijder als Hermans ook wel liggen. "Het is logisch om daar aan te vallen, maar je moet ook de benen hebben. Gaan we in de ontsnapping zitten of niet? Dat is een vraag voor iedereen."

11DE RIT OOK VOOR KLASSEMENTSMANNEN BELANGRIJK

Wie weet roeren de groten zich daar ook wel. "Bernal was goed in de Strade Bianche, misschien gaat Ineos daar iets proberen. Het kan volle bak zijn van in het begin ofwel koersen ze enkel op het einde en kan de ontsnapping voorop blijven. Het is ook voor de klassementsmannen een gevaarlijke rit."

© photonews

Hermans keert overigens het veldrijden zeker de rug niet toe, ondanks zijn ontplooiing op de weg. "Er zijn veel voorbeelden van veldrijders die het goed doen op de weg. Dat geeft je een voordeel. Dit is een goede formule. We zagen ook Štybar sterk rijden op de weg en in de jaren dat hij minder veldritten reed, was het op de weg ook minder."

KLARE WIJN OVER AMBITIES

Over zijn ambities in de Giro schenkt Hermans klare wijn. "Het klassement is helemaal geen doel. Misschien kan een andere trui dat wel zijn, dat moeten we eens bekijken. We focussen ons vooral op ritten. Iedereen hoopt er natuurlijk eentje te winnen."

Komt er als renner uit een echte wielernatie meer druk bij kijken? "De druk ligt nu bij de Italiaanse renners", grapt Hermans. "Iedereen in de ploeg weet wat hij moet doen, ik denk niet dat druk gezond is. Alle kansen grijpen als team is één van de belangrijkste dingen in het wielrennen. Ik hoop goed samen te werken en te slagen in ons doel: een etappe winnen."