Dat noemen ze dan iets 'speciaal': geen eenden op Giro-trui maar wel vlaggen à volonté

Ze hadden het aangekondigd: ze gingen weer met een aangepaste, speciale trui voor de Giro komen bij Education First-Nippo. Het was alleszins niet gelogen. De EF-renners dragen tijdens de Ronde van Italië een outfit met tal van kleuren.

Omdat de traditionele outfit van Education First roze is en om uit het vaarwater van de leiderstrui te blijven, komt de ploeg nu voor het tweede jaar op rij met een aangepast shirt voor de Giro. De tenue van vorig jaar was al onvergetelijk: dat was de zogenaamde 'eendentrui', die vooral deed denken aan Donald Duck.

Dit jaar is EF voor een andere invalshoek gegaan: een trui waarmee het culturen wou samenbrengen. Dat resulteert in een gedeeltelijk donker shirt, maar dan wel vlaggen van vele landen in verwerkt, en zo krijg je toch weer een bijzonder kleurenpallet.

Op de voorkant van het shirt is onder meer de vlag van Japan - het land van cosponsor Nippo - erin verwerkt en ook die van onder meer Brazilië. Jens Keukeleire showt zijn Giro-shirt alvast op zijn Instagrampagina.