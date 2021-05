Teamwork sleutelwoord bij Trek door situatie Nibali: "Veel renners voor klassement zoals Bernal, Yates, Evenepoel..."

Bij Trek-Segafredo komen ze met een echte drietand aan de start van de Giro, omdat Vincenzo Nibali door een val niet als uitgesproken kopman kan vertrekken. Het is al een huzarenstuk dat hij de Giro heeft gehaald. Mollema gaat vol voor een ritzege en dan is er ook nog Giulio Ciccone.

"Aan de start staan, is al een klein succes", beseft Vincenzo Nibali. "Ik kan niets zeggen over mijn ambities, behalve dat ik mijn stempel wil drukken. Wat me geruststelt, is dat het steeds beter met me gaat. De eerste stap om te begrijpen wat mijn ambities kunnen zijn, volgt na de eerste week."

Bauke Mollema had al aangegeven dat hij niet rijdt voor het klassement. "In de tweede en derde week hoop ik dat er kansen zullen zijn voor mij om in de ontsnapping te gaan. Ik weet min of meer wat we voorgeschoteld krijgen. Hopelijk kan ik een rit winnen. Als Vincenzo goed is en voor het klassement gaat, zal ik hem ook helpen."

© photonews

"Ik sloeg de Ronde van de Alpen over, omdat ik liever train om aan de Giro te kunnen beginnen in topconditie", verklaart Ciccione zijn eigen voorbereiding. "Ik zie mezelf als een soort joker. Vincenzo, Bauke en ik zijn de drie kapiteinen."

Wie ziet de bergkoning van 2019 een rol spelen voor het roze? "Er zijn veel sterke renners voor het klassement zoals Bernal, Yates, Evenepoel, Bardet, Vlasov, Landa. Ik denk niet dat we als ploeg iets missen om competitief te zijn tegen hen. Teamwork moet ons wapen zijn om succesvol te zijn."