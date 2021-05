VOORBESCHOUWING: Bernal en Yates gaan op zwaar parcours de strijd aan en iedereen kijkt uit naar Evenepoel

Gaat één van de verwachte namen zoals Bernal of Yates de Giro winnen, of komt Evenepoel met een stunt van formaat door in zijn eerste koers sinds augustus 2020 te schitteren? Voorspellen is moeilijk, maar we geven toch onze sterren mee. En we nemen het zware Giro-parcours onder de loep.

Want één ding is zeker: er gaat afgezien worden en de organisatie heeft ook aandacht voor enkele bijzonderheden. Eris immers een rit over onverharde wegen die doet denken aan de Strade Bianche en dan zijn er uiteraard de hele zware bergritten die we van de Giro kennen. De moeilijkheidsgraad loopt ook alleen maar op: week 2 is zwaarder dan week 1, week 3 is nog een stukje zwaarder.

Het begint met een korte openingstijdrit in Turijn. Op dag 2 is er een eerste sprinterskans. Wie weet volgt er nog zo eentje in Canale, al is er wel een hellinkje in de finale dat mogelijkheden biedt voor de springveren. De rit naar skioord Sestola is een kans voor vroege vluchters die goed bergop kunnen. In de vijfde rit spreekt vooral het geplande eresaluut aan Marco Pantani tot de verbeelding.

IN TWEEDE WEEKEND DE APPENNIJNEN IN

Op de Colle San Giacamo kunnen de klimmers al eens van zich doen spreken, al ligt het steilste stuk wel op nog vijf kilometer van de aankomst. Ook de volgende dag is het voor de klassementsmannen oppassen geblazen. Wanneeer het tweede Giro-weekend aanbreekt, maken we ons op voor de tocht langs de Appennijnen, met twee ritten die het peloton al eens een berg op sleurt, en een vlakke rit.

© photonews

De elfde etappe is het meest besproken vooraf: het is de beduchte 'Strade Bianchi-rit', met ook steile stukken in. Als dat al uitdagend is, is het enkele dagen later helemaal raak in rit 14 met een aankomst boven op de legendarische Zoncolan. Hier kunnen de klimmers pur sang en de klassementsrenners zich niet meer verstoppen.

VUURWERK OP ALPE DI MERA EN ALPE MOTTA

Ook in rit 15 en 16 komt er nog meer lekkers voor al wie van klimmen houdt. Wie denkt dat het zwaarste dan achter de rug is, komt bedrogen uit. Op de derde en voorlaatste dag gaat er ongetwijfeld vuurwerk komen met aankomsten op de Alpe di Mera en de Alpe Motta. Ook de slotdag kan nog de doorslag geven met een individuele tijdrit van dertig kilometer.

© photonews

Wat de favorieten voor deze Giro betreft: die hebben we in een ander artikel al eens mooi opgelijst. Dat kunt u HIER nog eens allemaal nalezen. Bernal en Yates zijn de topfavorieten en daarnaast is iedereen benieuwd tot wat Evenepoel bij zijn comeback in staat is.

Naast dat lijstje met favorieten zijn er nog enkele ronderenners die we niet vernoemd hebben. Zo krijgt ook een Soler zijn grote kans en kan Ineos het misschien zoals in 2020 ook winnen met een schaduwkopman. Dat zou dan Sivakov moeten zijn. Of misschien knopen Nibali en Bardet dan toch nog aan met hun beste niveau?

ONZE STERREN VOOR HET ALGEMEEN KLASSEMENT VAN DE GIRO:

**** Egan Bernal - Simon Yates

*** Hugh Carthy - Aleksandr Vlasov

** João Almeida

* Emanuel Buchmann - Remco Evenepoel - Mikel Landa - Pavel Sivakov

