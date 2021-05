Bennett blijft ook na tweede zege kritisch voor zichzelf en lovend voor ploegmaats: "Ik had verschrikkelijke benen"

Twee sprints gereden, twee keer gewonnen door Sam Bennett. 'So far, so good', denk je dan. De Ier kwam achteraf toch met een ander verhaal. Het was enigszins vergelijkbaar met dat na zijn vorige ritzege: hij zelf was helemaal niet zo goed, de ploegmaats daarentegen wel.

"Het zag er gemakkelijker uit dan het was", zei Sam Bennett in aankomstplaats Tavira. "Ik had verschrikkelijke benen. Ik dacht echt dat er nog iemand langs me kwam, maar de ploeg was opnieuw fantastisch. Michael Mørkøv kon inzetten na de laatste bocht en had geweldige benen. Hij deed een geweldige lead-out."

GROOT TEMPERATUURVERSCHIL

Zelf had Bennett dus niet de meest gemakkelijke dag en dat had ook met de omstandigheden te maken. "Het was mijn eerste koersdag in de hitte. Ik heb wel de UAE Tour gereden, maar daar was het niet zo warm als hier. Ik had het lastig. Vorige week op training was het nog zeven à acht graden Celsius en was het aan het regenen. Nu is het meer dan dertig graden Celsius. Ik voelde me heel slecht."

Zo slecht kan het toch niet zijn, want de groene trui uit de Ronde van de Algarve doet nog altijd wat Deceuninck-Quick.Step van hem verwacht. "Ik kan niet klagen, want ik win nog altijd, maar het is echt dankzij mijn ploegmaats."