Lawrence Naesen onthult tip die hij kreeg van broer Oliver: "Dit is een mijlpaal, de grootste koers uit mijn carrière"

Genoeg Belgen die in de Giro van dit jaar hun eerste grote ronde rijden. Ook voor Lawrence Naesen is het zijn debuut in een wedstrijd van drie weken. Hij heeft er zeker zin in, want het is een groots moment voor hem. Met de raad van broer Oliver die hij meekreeg, moet het goedkomen.

"Ik ben redelijk oud om mijn debuut te maken in een grote ronde", zegt de 28-jarige Lawrence Naesen over zichzelf. "Ik ben blij om hier te zijn. Ik sta voor een groot avontuur. Dit is de grootste koers uit mijn carrière", klinkt het vanuit Italië.

Recent reed de Girodebutant de Ronde van Romandië. Wielerkrant vroeg hem onder andere naar zijn ervaring in die wedstrijd en daar had Naesen het volgende op te antwoorden: "Het enige wat minder was in Romandië is dat het slechte weer het tien keer zwaarder maakte. Nadien zat er wel een week tussen om te herstellen. Dat is de best mogelijke voorbereiding die ik kon hebben."

ZOALS OLI IN HET VERLEDEN

Wat kan hij in Italië betekenen voor AG2R? "Je kan mijn functie in de koers vergelijken met wat Oli in het verleden gedaan heeft in de grote ronden: kopmannen door de tricky, vlakke etappes loodsen. Dat is mijn specialiteit."

Die zal ini de Giro zeker van pas komen. "Dat is hetgene wat ik doe sinds het begin van mijn wielercarrière: de koersen in België rijden waarbij de wind een rol speelt en positionering altijd belangrijk is. Ik sta de hele tijd in contact met mijn broer, hij heeft mij nog wat tips gegeven. Tip 1 was: spaar zoveel mogelijk energie voor de laatste week. Dan wordt het pas echt redelijk zwaar."

STERKER WORDEN DOOR UITRIJDEN GIRO

Hoe belangrijk is de Ronde van Italië voor de toekomst van Lawrence Naesen? "Superbelangrijk. Dit is een mijlpaal. Het grootste doel is om te presteren in de Giro, maar ook om die te kunnen uitrijden in een normale vorm. Zodat ik kan herstellen en nadien sterker kan worden. Daar draait het om."