Wout van Aert is aan het herstellen van blindedarmontsteking: "Letterlijk uit de running"

Na zijn geweldige voorjaar maakt Wout van Aert nu even een iets minder moment mee op fysiek gebied. Van Aert heeft immers een blindedarmontsteking opgelopen. Dat heeft de renner van Jumbo-Visma zelf bekendgemaakt op sociale media.

Wout van Aert reed zijn laatste koers op 18 april. Dat was de Amstel Gold Race en die heeft hij zoals bekend ook gewonnen. Na een druk voorjaar was het dan de tijd om even een rustpauze in te lassen, om nadien weer op te bouwen naar het tweede deel van het seizoen.

Echt de kans om zonder zorgen te genieten is Van Aert niet gegund. Er werd bij hem dus een blindedarmontsteking vastgesteld, maar daarvan is hij nu dus wel aan het herstellen. "Even letterlijk uit de running", zegt Van Aert.

Even letterlijk uit de running. Ik ben herstellende van een blindedarmontsteking, dus helaas geen @wflworldrun voor mij. Blik vooruit op de voorbereidingen op de Tour en de Spelen. 💪🏼 pic.twitter.com/NcyXlHwsQH — Wout van Aert (@WoutvanAert) May 8, 2021

Dat is ook een verwijzing naar de Wings For Life World Run. Van Aert wilde meedoen aan die looptocht om zo geld in te zamelen voor onderzoek naar ruggenmergletsel. Dat zal er nu niet in zitten. Van Aert blijft wel optimistisch uitkijken naar de volgende wielermaanden. "Blik vooruit op de voorbereidingen op de Tour en op de Spelen."