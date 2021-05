Portuguees wint verrassend thuisronde in Algarve: "Het waren geen vijf perfecte etappes"

De Portuguees, João Rodrigues, wint verrassend de Ronde van Algarve. De renner van continentale W52-FC wist op de slotklim van de allerlaatste etappe genoeg tijd te pakken op de concurrentie om in het geel te komen. Rodrigues was dan ook heel blij met de overwinning achteraf.

“Dit is een geweldige overwinning, we hebben een buitengewone prestatie geleverd. Het kostte veel moeite om dit succes te behalen, maar de inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. Het is een overwinning van de hele ploeg. Ik hoefde het werk slechts af te maken. Ik kon mijn ploeg geen beter cadeau geven”

“Thuis winnen is altijd prachtig, mijn familie en vrienden zijn hier ook. Het waren geen vijf perfecte etappes, maar op de belangrijkste dag we zijn erin geslaagd er het beste uit te halen”, aldus João Rodrigues na de koers.