Filippo Ganna denkt roze trui aan Evenepoel te verliezen: "Dat is om druk bij anderen te leggen"

Bij Deceuninck-QuickStep zijn ze niet al te happig om de roze leiderstrui vandaag al te pakken, maar voor Remco Evenepoel mag dat zeker wel gebeuren.

Remco Evenepoel zit duidelijk goed in zijn vel na de eerste dagen van de Giro d’Italia. En als de roze trui te pakken is, dan zal hij dat niet laten. "Als de kans zich voordoet, zal ik die zeker niet laten liggen. Ik ga niet expres lossen om de trui niet te pakken", zegt Evenepoel. "Dat is niet onze ingesteldheid."

Toch heeft zijn ploegmaat Almeida vandaag meer troeven in handen voor de winst. “Op een aankomst als vandaag heeft João wel meer kans dan ik. Ik probeer gewoon geen tijd te verliezen. En veilig aan te komen."

Er wordt in de Giro opnieuw regen verwacht, niet bepaald ideaal. "Het zijn niet mijn favoriete weersomstandigheden. In België regent het ook regelmatig, dus het is niet zo dat ik er niet tegenkan. Gisteren had ik veel vertrouwen in de regen, dus ik heb geen schrik."

Dat Filippo Ganna als huidige leider laat weten dat hij vandaag zijn roze trui zal moeten afstaan, maakt geen indruk bij Evenepoel. "Dat is om de druk bij de anderen te leggen", besluit Evenepoel.