Gaviria tevreden na derde etappe: "Ik kijk al uit naar de volgende kansen op overwinningen"

Fernando Gaviria kwam in Canale als zevende over de streep. De renner van het UAE Team had moeite met de zware beklimmingen in het slot van de etappe. Hij overleefde en kon uiteindelijk met het peloton gaan mee sprinten voor de ereplaatsen.

Na de zware slotklimmen overleefd te hebben, was het tijd voor een massasprint om de ereplaatsen. De ereplaatsen want het vogeltje was al gaan vliegen, Taco van der Hoorn reed alleen over de finish na een vroege ontsnapping. Gaviria werd zevende en was na de koers een tevreden man. “Mijn benen liepen een beetje vol in de sprint na de zware etappe, maar ik kijk nu al uit naar de volgende kansen om voor de overwinning te gaan in deze Giro. Dat ik er nog bij zat van voor bevestigt dat de ploeg goed gewerkt heeft en dat mijn conditie goed is”, aldus Fernando Gaviria na afloop van de derde etappe.