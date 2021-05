Louis Vervaeke komt op podiumplaats in rangschikking Giro: "Iets te nerveus gereden"

Vierde in de rit en derde in het algemeen klassement. Dat is de prestatie die Louis Vervaeke vandaag neerzette in de vierde etappe van de Giro.

Het werd een uitputtingsslag, maar Louis Vervaeke van Alpecin Fenix wist van een uitgeregende dag iets moois te maken. Hij eindigde vierde in de rit. “Toch een mooie dag”, vertelt Vervaeke aan Het Nieuwsblad. “Ik voelde me echt wel goed vandaag. Ik probeerde het een klein beetje verstandig te spelen, maar in de finale heb ik me toch laten verleiden om iets te nerveus te rijden.”

Even leek Vervaeke ook nog in aanmerking te komen voor de roze trui. “Op die steile klim, op 40 km van het einde, was ik samen met Dombrowski en De Marchi de sterkste van de groep. Ik probeerde daar met drie à vier man weg te raken omdat ik dacht dat het voor mij beter was. Helaas, uiteindelijk kwam alles opnieuw samen.”

Uiteindelijk strandde Vervaeke op 42 seconden van de nieuwe leider in het algemeen klassement. “Die mannen van Trek ging vol door in de afdaling. Daar verloor ik mijn kaarten voor de finale omdat ik daar een gat moest doorrijden aan de voet van de klim. Ik deed dat en omdat ik in het momentum zat dat ik me supergoed voelde, probeerde ik half aanvallend de groep uit te dunnen, maar uiteindelijk liep ik een beetje op een counter van De Marchi die extreem sterk was.”