Geen ideaal scenario voor Jumbo-Visma: "Dit verlies is op zo'n klim veel, niet zoals we gehoopt en verwacht hadden"

De Giro begon voor Jumbo-Visma goed met een sterk vertoon in de tijdrit. Sindsdien laat het succes wel op zich wachten. De Nederlandse formatie is in Italië met George Bennett als man voor het klassement. Die geraakte bij de eerste test al aardig op achterstand.

"Het was geen fijne dag", zegt ploegleider Addy Engels op de site van Jumbo-Visma over de vierde rit van dinsdag. "Het ging niet zoals we gehoopt en verwacht hadden. Het waren moeilijke omstandigheden door het slechte weer. George was op het eind bevangen door de kou en dat brak hem op. De één verteert dat beter dan de ander, maar dat is geen excuus. Van George weten we dat hij er niet goed tegen kan."

In drie weken kan er nog veel veranderen

Aan de finish in Sestona was het dan de balans opmaken. "Uiteindelijk verliest hij anderhalve minuut op de eerste klassementsmannen en heeft hij met behulp van Tobias Foss de schade nog enigszins beperkt. Dit verlies is op zo’n klim veel, maar aan de andere kant zijn we ook net begonnen. In drie weken kan er nog veel veranderen, hebben we in het verleden wel kunnen zien."

Jumbo-Visma blijft dus voorlopig de kaart Bennett trekken in de hoop met hem een goede plaats in het algemeen klassement te kunnen afdwingen. "Er is nog geen reden om het over een andere boeg te gooien", besluit Engels.