Inspanningen Sofie De Vuyst om onschuld aan te tonen in dopingzaak tevergeefs: "Ik sta recht in mijn schoenen"

Sofie De Vuyst zullen we niet meer zien terugkeren in de koers. Na bij een dopingzaak betrokken te geraken nadat ze in 2019 positief testte op exogene steroïden, deed De Vuyst er alles aan om haar onschuld te bewijzen. Het bleek echter te moeilijk om voldoende bewijs te verzamelen.

De Vuyst was al niet van plan om nog lang renster te blijven, maar wilde wel haar naam zuiveren. "Veel makkelijker was het geweest me meteen neer te leggen bij de onbegrijpelijke positieve test, want voor het sportieve kon ik me de moeite besparen. Maar we wisten op voorhand, dat het een bijna onmogelijke zaak werd om de onschuld te gaan aantonen", schrijft De Vuyst op haar fanpagina op Facebook.

"In tegenstelling tot het strafrecht ligt in het sportrecht de bewijslast namelijk volledig bij de sporter zelf", benadrukt De Vuyst. "En als je zelf niet weet waar je de zoektocht moet starten, is het uiteraard moeilijk. Na ettelijke maanden te verstrijken en aan te dringen bij verschillende instanties, kregen we toch de kans om enkele voedingssupplementen verder te laten onderzoeken."

NAAR DISCIPLINAIRE COMMISSIE

Dit zou gebeuren in een onafhankelijk WAD-lab in Keulen. "Tot onze verbijstering, maar ergens ook tot onze opluchting (hoe vreemd dit ook kan klinken), werd in 1 van de supplementen een verboden stof aangetroffen. Het kon bijna niet anders dan dat dit supplement de aanleiding was van de positieve test, wat kon het anders geweest zijn. We stapten met onze bevindingen ook richting de disciplinaire commissie."

De argumentatie werd als onvoldoende beschouwd en de sanctie voor De Vuyst werd dus niet opgeheven. "Ergens hebben we ook wel begrip voor de beslissing en bepaalde van hun tegenargumenten. Het feit dat we contaminatie aantoonden is op zich nog geen sluitend bewijs om je onschuld aan te tonen. Maar wij konden niet meer doen, helaas."

BLIJVEND LITTEKEN

In beroep gaan is geen optie wegens een volgens De Vuyst onrealistisch prijskaartje. "Dit is en zal een blijvend litteken zijn. Maar 1 ding is zeker, ik sta recht in mijn schoenen wanneer ik zeg me nooit bewust tot een verboden supplement gericht te hebben." De ex-wielrenster richt zich nu op haar geluk in privékring: ze is immers zwanger van haar eerste kindje.