Kritiek uit Italië op Ineos en Ganna voor gebrek aan respect voor 'maglia rosa': "Schandalig wat ze beslist hebben"

Filippo Ganna is leider af in de Giro. Niet moeilijk: hij reed in de vierde rit volledig in dienst van Ineos-kopmannen Bernal en Sivakov. Het is altijd een wat ongemakkelijk beeld: de roze trui die zich opoffert voor anderen. Zeker in Italië ligt dat gevoelig.

Er komt dan ook kritiek van sommige Italiaanse media op het feit dat Ganna zich zo uit de naad moest werken. Tv-journalist Beppe Conti is het felst in een gesprek met Bicisport. "Het was moeilijk om te zien, ik begrijp niet waarom hij het deed. Ik heb veel respect voor Ganna en voor sportdirecteur Matteo Tosatto, maar het is schandalig wat ze beslist hebben."

BINNEN DE LIMIETEN BLIJVEN

Nochtans ziet Conti er wel de logica van in dat Bernal de kopman van Ineos is in deze Giro. "Het is maar juist dat Ganna werkt voor Bernal, maar het moet binnen de limieten blijven. Het is één ding om tien kilometer op kop te rijden, het is nog iets anders om dat een halve dag lang te doen."

Ook in Milaan-Sanremo moest Ganna al werken voor de ploeg. "Ganna is een kampioen, maar moet niet altijd werken voor anderen, ook al heten die anderen Bernal, Kwiatkowski en Pidcock. Het is niet volledig de fout van de ploeg, hij moet dat ook zeggen en dat duidelijk maken. Ineos zal de juiste ploeg voor hem blijven, zolang hij voor zichzelf opkomt."