Laatste Belgische Girowinnaar geeft Evenepoel complimenten: "Goed resultaat, zullen moeten wachten op Zoncolan"

Lucien Van Impe is de laatste Belgische Tourwinnaar, de laatste Belgische Girowinnaar luistert naar de naam van Johan De Muynck. Die laatste heeft dan ook met veel aandacht gekeken naar de prestatie van Remco Evenepoel in de verraderlijke rit naar Sestola in de Giro van dit jaar.

"Gezien zijn voorgeschiedenis is dit een goed resultaat voor Remco", zegt Johan De Muynck in HLN. "Echt waar. Hij moet nog in zijn ritme komen. Bovendien: onderschat niet hoe hard er gereden is. De minuten vlogen ervan af in de slotfase, nadat het ontplofte door die demarrage van Landa."

GEEN DRAMA

Het was volop vuurwerk tussen de groten. "De favorieten hebben geknokt in elke seconde. De concentratie die je dan moet hebben in de afdalingen, waar ze Evenepoel onder druk hebben gezet: da's enorm. Hij heeft het er goed vanaf gebracht. Hij verliest elf seconden op een paar andere favorieten. Maar da's echt geen drama."

Wanneer gaan we zien waar Evenepoel mag op hopen in deze Giro? "Ik denk dat we zullen moeten wachten op de Zoncolan. In die rit zal het heel duidelijk zijn waar Evenepoel op kan mikken." De Muynck benadrukt wel dat het geen schande zou zijn als Evenepoel zonder speciale trui naar huis moet. "Er ligt heel veel druk op die jongen. Remco Evenepoel moet nog maar starten of hij zal ook winnen. Komaan zeg. Dat werkt niet."