Ploegleiding Deceuninck-Quick.Step maakt de balans op: "Vooral met Remco Evenepoel zijn we daar in geslaagd"

Ook bij Deceuninck-Quick.Step wisten ze dat de rit naar Sestola een eerste test zou zijn. Evenepoel heeft die nog vrij goed doorstaan. Hij moest wel wat tijd toegeven, maar kon de schade beperken. Bij João Almeida was het een ander verhaal.

Voor alle ploegen was het achteraf zaak om het bilan op te maken en dat was voor Deceuninck-Quick.Step niet anders. "Het was een hele zware dag voor iedereen", zag sportdirecteur Klaas Lodewyck. "Het doel was om niet te veel tijd te verliezen. Vooral met Remco Evenepoel zijn we daar in geslaagd. Oké, João had een slechte dag, hij heeft veel tijd verloren."

Maar goed dus dat Evenepoel tijdig klaar is geraakt voor deze Giro. "We hebben Remco nog vooraan in het klassement, dat is een goede zaak. We waren vooraf ook niet geïnteresseerd om de leiderstrui al te pakken. Voorlopig is het zo wel oké."

HERSTELLEN VAN INSPANNING

Het is nu weer vooruit kijken om ook de volgende etappes goed door te komen. "We proberen te herstellen van deze grote inspanning. Laten we nu hopen op een vrij gemakkelijke dag en dan zien we wat we kunnen doen de volgende koersdagen."