Straffe selectie bij Nederlandse dames: Van der Breggen, Van Vleuten en Vos met winnares van Luik naar Tokio

Nederland is alvast klaar met zijn huiswerk voor de vrouwenploeg die in Tokio de Olympische Spelen zal betwisten. De KNWU mocht vier rensters aanduiden om Nederland op de Spelen vertegenwoordigen. Het zijn vier echte toppers geworden.

Dat hoeft uiteraard niet te verbazen gezien de enorme weelde in het Nederlandse vrouwenwielrennen. Wanneer de hele grote namen dan van de Olympische Spelen een doel maken, weet je het wel. Dat is zeker het geval bij Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. Zij zullen zowel de wegrit als de tijdrit rijden.

Daarnaast maken ook Marianne Vos en Demi Vollering deel uit van de Nederlandse ploeg. Deze twee rensters komen dus enkel in de wegrit aan de start. Vos werd in 2012 al een keertje olympisch kampioene. Vier jaar later trad Van der Breggen in haar voetsporen.

ALLE VIER REEDS GROTE ZEGES BEHAALD

Die laatste is dus titelverdedigster in Tokio. De Nederlandse selectie bestaat uit vier rensters die dit voorjaar al gescoord hebben en dus zullen hopen die vorm nog even aan te houden. Van der Breggen won de Omloop en de Waalse Pijl, Van Vleuten Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Marianne Vos won Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race, Demi Vollering spurtte naar winst in Luik-Bastenaken-Luik.