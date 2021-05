Louis Vervaeke teleurgesteld na eerste bergetappe Giro: "Ik kwam gewoon net iets te kort"

Louis Vervaeke wou na de eerste bergetappe van de Giro in het roos rijden, tot zijn teleurstelling is dat net niet gelukt. De Belg kwam als 22ste over de meet op 53 seconden van Valter, die de nieuwe leider werd. Vervaeke kon naar eigen zeggen niet beter, en heeft zichzelf niets te verwijten.

“Het was vandaag een speciale dag. Ik was verbaasd dat De Marchi er op een gegeven moment in een keer afschoot. Dat gaf me wel even vleugels, maar in de afdaling had ik het heel erg snel erg koud. Mijn eerste gedachte was om niet volledig onderkoeld te raken. Helaas lukte het me echter niet meer om extra kleren aan te doen, aangezien ik zo bevroren was. Ik kon niks meer over mijn armen trekken”

“Ik denk dat ik daarom, in combinatie met het niet goed meer kunnen eten, te kort kwam op de slotklim. Ik kan mezelf niks verwijten, want iedereen heeft te maken met dezelfde omstandigheden. Ik kom dus gewoon net iets te kort. Het zijn maar een paar seconden, maar het is wat het is”, aldus Louis Vervaeke in zijn reactie na de eerste bergetappe van de Ronde van Italië.