Net geen zege voor Teunissen blijkt uit fotofinish: Jordi Meeus is leiderstrui kwijt in Hongarije

Jordi Meeus begon in de Ronde van Hongarije als leider aan de derde etappe na zijn ritwinst in etappe 2. Er werd opnieuw een sprint verwacht, een nieuwe kans dus ook voor Meeus op een overwinning.

Vijf renners zaten in de ontsnapping van de dag: Stosz, Banaszek, Szöllosi, Lozano en Janc. Stosz zou als eerste moeten afhaken. Szöllosi was de volgende die werd ingelopen. De andere drie hadden nog twintig seconden over bij het ingaan van de laatste tien kilometer.

In het peloton was Juraj Sagan in dienst van Meeus tempo aan het maken, zodat de kopgroep zeker zou worden ingerekend. Dat gebeurde ook. Een valpartij in het peloton zorgde op vijf kilometer van de aankomst wel nog voor enige verwarring.

DAN TOCH NET NIET VOOR TEUNISSEN

Desalniettemin was het op naar de sprint in Tata en daar leek Mike Teunissen naar de overwinning te sprinten. Het was echter erg nipt ten opzichte van Bauhaus en de fotofinish duidde alsnog de Duitser als winnaar aan. Zonde voor Teunissen, die zijn comeback maakt in deze Ronde van Hongarije na meer dan een half jaar afwezigheid. Wel een tweede ritzege voor Bauhaus, die de leiding ook weer overneemt van Meeus.