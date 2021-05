Spanjaarden boven in Serra de Tramuntana: klimmer van Cofidis knalt naar de overwinning

De Trofeo Serra de Tramantana maakte weer deel uit van de Challenge Mallorca. De klimmers kunnen in deze eendagskoers steeds hun hartje ophalen. Vorig jaar won Buchmann voor Valverde. Deze keer was de overwinning voor Jesús Herrada.

In de editie van 2021 waren het allemaal Spanjaarden die het mooie weer maakten. Het podium kleurde volledig Spaans. Na een koers van 158,6 kilometer was het Jesús Herrada die enkele landgenoten voorbleef in de sprint en zo de overwinning op zak stak.

EERSTE ZEGE VAN HET SEIZOEN

Herrada is vooral gekend van zijn ritzege in de Vuelta van 2019 en zijn overwinning in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge in datzelfde jaar. Zijn zege in de tweede eendagskoers van de Challenge Mallorc is zijn eerste overwinning van het seizoen.

Jonathan Lastras van Caja Rural-Seguros moest genoegen nemen met de tweede plaats. Hector Carrétero van Movistar werd derde.