André Greipel weet opnieuw wat winnen is: Duitser is de sterkste in de Trofeo Alcudia-Port d'Alcudia, derde plaats voor Christophe Noppe

Vandaag stond de Trofeo Alcudia-Port d'Alcudia op het programma. De wedstrijd in Mallorca draaide uit op een massasprint en daarin was André Greipel de snelste. Het is zijn eerste overwinning sinds 2019. Greipel kreeg wel heel wat tegenstand, want ook onder meer Alexander Kristoff was van de partij. De Noor moet tevreden zijn met de tweede plaats. Christophe Noppe was de eerste landgenoot op de derde plaats.