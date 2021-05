Beetje frustratie maakt plaats voor vreugde bij Theuns: "Ik weet dat ik snelle benen heb, het was alles of niets"

Edward Theuns heeft zijn eerste overwinning van het seizoen beet. Theuns sloeg toe op de laatste dag van de Ronde van Hongarije. Zijn alles-of-nietspoging draaide dus perfect uit. Graag had onze landgenoot eerder al een sterk resultaat in Hongarije neergezet.

Met die intenties was Theuns alvast naar daar getrokken. De eerste ritten vielen qua uitslag wat tegen. "We hadden wat pech, maakten wat fouten en dat frustreerde me enigszins. Het was triest dat ik de ploeg doorheen de week geen goede uitslag kon bezorgen." In de slotrit volgde dus nog een laatste kans. "Het was alles of niets. Het is geweldig om mijn armen in de lucht te kunnen steken en de ploeg een beloning te geven."

"Na de klassiekers had ik een rustperiode en slechts anderhalve week training voor ik naar hier kwam", schetst Teuns de voorbije weken. "Ik voelde de eerste dagen dat de benen nog wat stram waren." In die dagen nestelde de 19-jarige Tiberi zich al wel op een derde plek in het klassement. "Ik ben blij voor Tiberi, een groot talent. De overwinning is de kers op de taart."

GEEN GEMAKKELIJKE OMLOOP

Die overwinning is er dus gekomen in de Hongaarse hoofdstad Boedapst. "Het is er geen gemakkelijke omloop. Er lagen veel bochten in en het ging heel snel. Het was een gevecht om vooraan te zitten met 1,5 kilometer te gaan. Het was net goed dat ik enkele posities verloor in de laatste bocht om een wiel te kiezen. Teunissen ging aan van ver. Ik kon naar zijn wiel toe en voelde dat ik nog kracht over had."

Theuns heeft zo zichzelf nog eens bewezen als rappe man aan de meet. "Ik weet dat ik snelle benen heb, maar het is niet altijd makkelijk om dat te tonen. Ik kreeg deze week de kans daarvoor, dan wil ik zorgen dat het telt."